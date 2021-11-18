Меркель оценила публикацию переписки глав МИД Франции и Германии с Лавровым

И.о. канцлера ФРГ Меркель не удивилась публикации переписки Лаврова с Маасом и Ле Дрианом

Исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель оценила публикацию переписки глав МИД Франции и ФРГ Хайко Мааса и Жан-Ива Ле Дриана с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Она отметила в ходе пресс-конференции, что не удивлена обнародованием этих сведений, передает ТАСС.

«То, что письма обнародованы, не является столь удивительным. Я читаю многие свои письма в газетах. В этом смысле скрывать нечего», — подчеркнула Меркель.

17 ноября российский МИД опубликовал переписку главы министерства Сергея Лаврова с коллегами из Франции и ФРГ, чтобы избежать искажений позиции Москвы относительно встречи дипломатов в «нормандском формате» и «предотвратить дальнейшие спекуляции» на эту тему. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что публикация переписки — доказательство того, что российская сторона не саботирует переговоры по Донбассу в «нормандском формате».

Известно, что переписка была опубликована после того, как главы МИД Франции и Германии Жан-Ив Ле Дриан и Хайко Маас выразили сожаление из-за «отказа» России от «нормандского формата» по разрешению ситуации с Украиной.

