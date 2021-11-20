Влияние публикации дипломатической переписки на отношения с Украиной оценили

Публикация переписки между МИД России с Германией и Францией не навредит «нормандскому формату» больше, чем сохраняющееся недоверие Европы к России. Так влияние произошедшего на переговоры по Украине оценил итальянский политолог, председатель аналитического центра Vision & Global Trends Тиберио Грациани.

В беседе с «Лентой.ру» он заметил, что на отношениях России с европейскими партнерами не в последнюю очередь негативно сказывается миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши. «Что касается доверия — очень важного элемента в любом переговорном процессе, — я считаю, что все заинтересованные стороны должны "сделать шаг назад" и выработать более прагматичный подход», — отметил он.

17 ноября российский МИД опубликовал переписку главы министерства Сергея Лаврова с коллегами из Франции и ФРГ, чтобы избежать искажений позиции Москвы относительно встречи дипломатов в «нормандском формате» и «предотвратить дальнейшие спекуляции» на эту тему. В немецком дипломатическом ведомстве заявили, что Берлин и Париж расценивают обнародование переписки как нарушение дипломатической практики.

Сам Лавров объяснил решение обнародовать письма фразой «достали». По словам министра, в предшествующие недели европейские коллеги делали «аррогантные, не очень этичные заявления», пытаясь выставить ситуацию в таком свете, будто все готовы к переговорам, а лично Лавров «не хочет», несмотря на поручение российского президента.