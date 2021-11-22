Лавров назвал упрямством отказ Берлина и Парижа поддерживать Минские соглашения

Россия встревожена упорством, с которым Германия и Франция потакают желаниям Киева отказаться от выполнения Минских соглашений. Об этом заявил глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров, передает РИА Новости.

Дипломат назвал упрямством нежелание Парижа и Берлина поддерживать исполнение соглашений и попытки «всячески выгораживать и оправдывать неприемлемые действия киевского режима».

«Украина из них [Минских соглашений] публично вышла, и, вместо того, чтобы дать Украине по рукам, заставить своих клиентов в Киеве выполнять то, что было согласовано, при содействии, при поддержке Англии и Франции, нам говорят, давайте лучше еще раз соберемся в нормандском формате. Это путь в никуда», — подчеркнул Лавров.

Ранее глава МИД заявил, что Украина явно идет на провокации, используя в Донбассе американские ракетные комплексы Javelin. По его словам, воинственная риторика, к которой Киев все чаще прибегает в последнее время, может свидетельствовать о намерении осуществить провокацию.

