Посольство России посоветовало США прислушаться к советам повлиять на Киев

Посольство России в США посоветовало Вашингтону прислушаться к экспертным оценкам о необходимости повлиять на Украину с целью выполнения Киевом своих обязательств в рамках Минских соглашений. Об этом говорится в заявлении диппредставительства, опубликованном в Facebook.

В посольстве отметили слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о наращивании усилий по урегулированию конфликта в Донбассе. Российские дипломаты также подчеркнули, что США стоит обратить внимание на здравые советы местных политологов, которые предлагают Вашингтону оказать влияние на Киев для того, чтобы стратегический партнер страны прекратил саботировать Минские договоренности.

Ранее Псаки сообщила, что США поддерживают заявления президента России Владимира Путина, которые он сделал во время расширенного заседания коллегии Министерства иностранных дел России (МИД). В частности, Вашингтон согласен со словами российского лидера о том, что двум странам необходимо поддерживать диалог с целью разрешения множества существующих разногласий. Псаки также подчеркнула, что Белый дом приветствует заявление российского лидера по урегулированию мирным путем конфликта в Донбассе посредством Минских договоренностей.

18 ноября Владимир Путин принял участие в расширенном заседании коллегии Министерства иностранных дел России. В своей речи он назвал ситуацию на Украине тупиковой и вспомнил про летальное оружие, а также обвинил западных партнеров в ненадежности и упрекнул в легком отказе от любых прежних договоренностей. Однако российский лидер отметил, что последние предупреждения России «дают о себе знать» и держат Запад в известном напряжении.