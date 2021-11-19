В США поддержали заявление Путина о необходимости диалога между странами

США поддерживают заявления президента России Владимира Путина, которые он сделал во время расширенного заседания коллегии Министерства иностранных дел России (МИД). Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге, пишет ТАСС.
В частности, Вашингтон согласен со словами российского лидера о том, что двум странам необходимо поддерживать диалог с целью разрешения множества существующих разногласий. Псаки также подчеркнула, что Белый дом приветствует заявление российского лидера по урегулированию мирным путем конфликта в Донбассе посредством Минских договоренностей.
На брифинге также затронули вопрос красных линий, о которых предупреждал Владимир Путин. Псаки спросили, к чему склоняются США: прислушаться к предостережениям или к помощи Украине. «Мы следуем тому, что соответствует интересам США, что соответствует интересам нашей национальной безопасности», — ответила пресс-секретарь Белого дома.
18 ноября Владимир Путин принял участие в расширенном заседании коллегии Министерства иностранных дел России. В своей речи он назвал ситуацию на Украине тупиковой и вспомнил про летальное оружие, а также обвинил западных партнеров в ненадежности и упрекнул в легком отказе от любых прежних договоренностей. Однако российский лидер отметил, что последние предупреждения России «дают о себе знать» и держат Запад в известном напряжении.