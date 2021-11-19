В США поддержали заявление Путина о необходимости диалога между странами

В Белом доме согласились с рядом заявлений Путина на заседании коллегии МИД России

США поддерживают заявления президента России Владимира Путина, которые он сделал во время расширенного заседания коллегии Министерства иностранных дел России (МИД). Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге, пишет ТАСС.

В частности, Вашингтон согласен со словами российского лидера о том, что двум странам необходимо поддерживать диалог с целью разрешения множества существующих разногласий. Псаки также подчеркнула, что Белый дом приветствует заявление российского лидера по урегулированию мирным путем конфликта в Донбассе посредством Минских договоренностей.

На брифинге также затронули вопрос красных линий, о которых предупреждал Владимир Путин. Псаки спросили, к чему склоняются США: прислушаться к предостережениям или к помощи Украине. «Мы следуем тому, что соответствует интересам США, что соответствует интересам нашей национальной безопасности», — ответила пресс-секретарь Белого дома.

18 ноября Владимир Путин принял участие в расширенном заседании коллегии Министерства иностранных дел России. В своей речи он назвал ситуацию на Украине тупиковой и вспомнил про летальное оружие, а также обвинил западных партнеров в ненадежности и упрекнул в легком отказе от любых прежних договоренностей. Однако российский лидер отметил, что последние предупреждения России «дают о себе знать» и держат Запад в известном напряжении.