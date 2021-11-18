Псаки оценила возможность разговора Байдена и Путина

В Белом доме заявили об отсутствии анонсов о разговоре президентов Байдена и Путина

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что в США не исключают возможность разговора президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина, сообщает РИА Новости.

На брифинге с журналистами Псаки также оценила возможную дату переговоров двух лидеров. Она заявила об отсутствии в Белом доме конкретных анонсов насчет беседы Байдена и Путина.

«Мне нечего вам проанонсировать из того, что касается дополнительных контактов или звонков, или чего-то в этом роде с президентом Путиным... Я не исключаю, что президент Соединенных Штатов поговорит с президентом России в определенный момент в будущем», — подчеркнула Псаки.

