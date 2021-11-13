Американский журналист заявил об опасном российском компромате на США

У России есть опасный компромат на США, способный навредить американской политической элите. К таким выводам пришел обозреватель американской газеты Wall Street Journal Холман Дженкинс-младший, его цитирует РИА Новости.

Журналист обратил внимание на действия главы ФБР Джеймса Коми во время предвыборной кампании между Дональдом Трампом и Хиллари Клинтон, который якобы руководствовался российскими разведданными.

«По всей видимости, он пытался защитить будущую администрацию Клинтон, выстроив одно странное решение на другом, он вновь открыл дело Хиллари прямо перед днем выборов, что привело к переходу неопределившихся голосов на сторону Трампа», — написал обозреватель.

При этом отношения Вашингтона и Москвы при приходе к власти Трампа заметно не улучшились. По мнению Дженкинса, имеющийся у России компромат дает администрации действующего президента США Джо Байдена «дополнительную причину ходить вокруг Путина [президента России Владимира Путина] на цыпочках». Журналист пришел в к выводу, что правда, которая известна Кремлю, никак не может быть хорошей.

Автор также подчеркнул, что все президенты США начиная с Джорджа Буша-младшего стремились подружиться с Путиным.

В апреле 2019 года спецпрокурор Соединенных Штатов Роберт Мюллер опубликовал доклад о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, на которых одержал победу Дональд Трамп. В докладе говорится о том, что Москва действительно вмешивалась в американский избирательный процесс, но существовавшие подозрения о связи российской стороны и Трампа подтвердить не удалось.