Западные партнеры поверхностно относятся к предостережениям Москвы о красных линиях, поэтому необходимо добиваться обеспечения серьезных и долгосрочных гарантий безопасности границ. Об этом заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МИД, трансляция доступна на YouTube-канале RT.

Однако российский лидер отметил, что последние предупреждения России «дают о себе знать» и держат Запад в напряжении. «В этой связи, нужно чтобы это состояние у них сохранялось как можно дольше, чтобы им в голову не пришло устроить на наших западных рубежах какой-нибудь ненужный нам конфликт», — отметил президент.

Путин обвинил западных партнеров в ненадежности и упрекнул в легком отказе от любых прежних договоренностей. Однако он подчеркнул, что работать над достижением гарантий необходимо.

Ранее Владимир Путин отметил, что двусторонние отношения России и Китая достигли наивысшего уровня за всю историю и «носят характер всеобъемлющего стратегического партнерства». При этом, как заявил российский лидер, это не всем нравится. «Некоторые западные партнеры откровенно пытаются вбить клин между Москвой и Пекином», — считает президент.