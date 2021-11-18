Путин осудил Польшу за методы обороны от мигрантов

Президент России Владимир Путин осудил Польшу в ситуации с мигрантами, собравшимися на границе с Белоруссией, и раскритиковал методы ее обороны. Об этом он заявил в четверг, 18 ноября, в ходе расширенного заседания коллегии МИД России, трансляцию которого ведет RT на YouTube.

Глава государства указал на то, что в сети распространилось множество видеозаписей того, как польские силовики ведут себя на границе. «Детей жалко просто. Маленькие дети... Нет, поливают водой, слезоточивым газом. Гранаты бросают туда», — заметил он.