В лесу у польско-белорусской границы скончался младенец. Об этом в Twitter сообщает пресс-служба Польского центра международной помощи (Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej).

По данным службы, польские спасатели получили запрос о помощи около двух часов ночи. Прибыв на место, они обнаружили несколько обессиленных мигрантов, которые более месяца бродили по лесу. Семейная пара, у которой погиб годовалый ребенок, также нуждалась в медицинской помощи.

«У мужчины была рваная рана руки, а у женщины — ножевое ранение в голень», — рассказали сотрудники службы спасения. Также ими был обнаружен еще один беженец из Сирии, который был сильно обезвожен и жаловался на сильные боли в животе.

Ранее глава правления мусульманской религиозной общины Бохоники Мацей Щеснович сообщил, что за время миграционного кризиса на границе погибли 11 человек. Смерть годовалого ребенка увеличила это число до 12.

В начале ноября в Белоруссии на границе с Польшей и Литвой собрались беженцы из Ближнего Востока, которые пытаются попасть на территорию Европейского союза (ЕС). Запад утверждает, что миграционный кризис организован Минском. Желающие попасть в ЕС беженцы зачастую готовы рисковать жизнью, некоторые из них выбирают дорогу через лес и даже через реку.

