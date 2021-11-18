Украина направит тысячи полицейских на границу с Белоруссией

Посол Украины в Германии Мельник: Киев направит 8500 полицейских на границу с Белоруссией

Киев направит 8500 полицейских на границу с Белоруссией из-за обострения ситуации с нелегальными мигрантами из Ирака. Об этом в своем Twitter сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

По его словам, Украина опасается того, что беженцы будут перенаправлены с белорусско-польской границы на украинскую. Поэтому, пояснил он, властями было принято решение дополнительно укрепить рубежи тысячами правоохранителей. Кроме того, он допустил, что в стране может быть введен режим чрезвычайного положения (ЧП).

Комментируя миграционный кризис на польско-белорусской границе, посол заявил, что ответственность за сложившуюся ситуацию несет Москва и сам российский лидер Владимир Путин. Он также указал, что ФРГ следует вести более жесткий диалог с Минском, который якобы транслируют всю информацию в Москву и сможет донести до Кремля решительный настрой Европейского союза (ЕС).

«Пришлите Путину жесткий сигнал о том, что его тактика дестабилизации и его попытки шантажа — будь то путем поставки газа, мигрантов или стягивания войск — не принесут желаемого результата», — призвал Мельник.

Ранее стало известно, что власти Украины планируют потратить 800 тысяч долларов на колючую проволоку для инженерно-технического обустройства государственной границы. Данная инициатива связана с инцидентом на границе Белоруссии, где беженцы попытались прорваться в Польшу.