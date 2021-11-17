Правительство Украины выделило деньги на колючую проволоку

Власти Украины потратят 800 тысяч долларов на колючую проволоку для охраны границ

Власти Украины планируют потратить 800 тысяч долларов на колючую проволоку для инженерно-технического обустройства государственной границы, сообщает РБК.

По информации пресс-службы министерства экономики страны, правительство выделило Государственной пограничной службе 21 миллион гривен (797 тысяч долларов) для укрепления обороноспособности государственной границы.

«Деньги выделят из резервного фонда государственного бюджета и направят на закупку сырья для изготовления колюче-режущей ленты типа "Егоза" с целью обеспечения охраны государственной границы Украины», — сообщили в пресс-службе.

Ранее директор департамента коммуникации Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко заявил, что нелегальные мигранты, которые попадут на территорию Украины из Белоруссии, будут отправлены обратно в соответствии с соглашением о реадмиссии. Он отметил, что на восточном и северном участках границы Украине необходимо срочно строить защитные ограждения.