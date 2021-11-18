В Белоруссии заявили об усиленной разведке НАТО на границе

В Минобороны Белоруссии сообщили о двукратном увеличении полетов авиации НАТО у границы

В последние дни белорусская разведка фиксирует постоянное усиление интенсивности полетов разведывательной и боевой авиации стран-членов НАТО вдоль государственной границы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Белоруссии в Telegram-канале.

По данным оборонного ведомства, общее количество полетов, в том числе разведывательной авиации, увеличилось практически в два раза. Кроме того, Североатлантический альянс прибегает к использованию беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а ВМС США увеличили число привлекаемой авиации в 1,5 раза.

«Данные факты подтверждают наращивание военной деятельности у наших границ и свидетельствуют о дальнейшей эскалации обстановки вокруг Белоруссии», — отметили в Минобороны республики.

11 ноября российское военное ведомство опубликовало видео полета двух бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М3 над территорией Белоруссии. Самолеты проверяли действия расчетов единой системы противовоздушной обороны Союзного государства. Также бомбардировщики отработали взаимодействие с наземными пунктами управления.

Ситуация на границе Белоруссии обострилась после попытки тысячи мигрантов из Ирака прорваться через КПП в Польшу. В ходе инцидента поляки применили спецсредства. Затем ситуация относительно стабилизировалась, но часть мигрантов все еще остается на границе двух стран в надежде попасть в Европу.