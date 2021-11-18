Беженцы на польско-белорусской границе заразились коронавирусом

Белорусские медики диагностировали коронавирус у находящихся на польско-белорусской границе нелегальных мигрантов. О заражении беженцев вирусом сообщил заместитель председателя Гродненского областного исполкома Виктор Пранюк, передает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Между тем, на белорусском КПП на польской границе заработал прививочный пункт для мигрантов. Вакцинировать людей белорусские власти решили китайской вакциной Vero Cell. Также к логистическому центру приехала автолавка, и теперь мигранты смогут купить хлеб, тушенку, молоко, курицу и сигареты.

В начале ноября на восточном рубеже Белоруссии обострился миграционный кризис. Тысячи беженцев из стран Ближнего Востока подошли к заграждениям на границе и попытались проникнуть на территорию Европейского союза. Польским силовикам пришлось использовать дополнительные силы, чтобы сдержать их напор.

После инцидента часть мигрантов по указу президента Белоруссии Александра Лукашенко была размещена в логистическом центре. Некоторые беженцы выразили желание вернуться на родину, так что МИД Ирака начал организацию рейсов из Минска в Багдад. Тем не менее польские пограничники сообщают, что нелегалы различными путями пытаются попасть в страну.

