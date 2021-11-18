Украина попросила ЕС помочь в обустройстве границы с Белоруссией

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил обострение миграционного кризиса на границе с Белоруссией во время телефонного разговора с главой Европейской комиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

В рамках переговоров Зеленский и фон дер Ляйен пришли к выводу, что текущая ситуация на белорусской границе является гибридной атакой, и обсудили возможность расширения сотрудничества между Украиной и Европейским союзом (ЕС) в миграционной сфере.

Президент проинформировал главу Еврокомиссии о мерах, который Киев предпринимает для усиления безопасности на украинско-белорусской границе, а также запросил у ЕС помощь для ее обустройства.

10 ноября глава МВД Украины Денис Монастырский заявил, что республика начала готовиться к миграционному кризису на границе с Белоруссией. Он пообещал, что число пограничников будет увеличено в два раза, а к охране рубежей также будут привлечены резервы Национальной гвардии и Национальной полиции.