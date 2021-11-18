На Украине обвинили Меркель в признании легитимности Лукашенко

Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в своей статье для портала NV.ua обвинил исполняющую обязанности канцлера Германии Ангелу Меркель в том, что своим звонком Александру Лукашенко «фактически признала» его легитимность в качестве президента Белоруссии.

В материале экс-глава МИД раскритиковал реакцию западных стран на миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши. По его мнению, их лидеры, в том числе Меркель, проявили слабость, вступив в диалог с Минском и Москвой.

Огрызко пришел к выводу, что Германия и Франция еще долго будут «находиться под влиянием России», и поэтому Киеву и его союзникам нужно «объяснить» лидерам этих двух стран, что они совершают «большую геополитическую ошибку».

В той же статье Огрызко назвал позорным решение президента Франции Эммануэля Макрона поговорить по телефону российским коллегой Владимиром Путиным и обсудить миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши.

В среду, 17 ноября, президент Белоруссии Александр Лукашенко снова провел телефонный разговор с временно исполняющей обязанности канцлера ФРГ Ангелой Меркель. Перед этим он созванивался с Меркель 15 ноября для обсуждения миграционного кризиса на границе Белоруссии с ЕС. При этом официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что правительство Германии отказалось признавать легитимность Лукашенко как президента Белоруссии.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и Евросоюза начался в конце мая. Большие группы нелегальных мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока стали штурмовать границы Литвы, Польши и Латвии в надежде получить убежище в Евросоюзе.

Кризис обострился 16 ноября, когда часть беженцев попыталась прорваться на территорию Польши. В ответ поляки применили спецсредства, в результате инцидента пострадали военные, мигранты и журналисты. Затем Лукашенко дал указание разместить нелегалов в логистическом центре.