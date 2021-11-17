Меркель поможет в строительстве жилья для мигрантов

Меркель не исключила финансовую помощь Белоруссии на строительство жилья для беженцев

Временно исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель не исключила возможности косвенной финансовой помощи Белоруссии для строительства жилья мигрантам на польско-белорусской границе. Об этом сообщает Bild.

По информации издания, в ходе телефонных переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, врио канцлера ФРГ «оставалась жесткой», однако пообещала обсудить различные вопросы с другими главами государств ЕС.

В Bild утверждают, что Меркель поможет в решении проблем для некоторых беженцев, если Лукашенко отправит часть из них обратно в свои страны, а также перестанет оказывать давление на польскую границу.

Ранее Лукашенко в беседе с Меркель выдвинул ультиматум в обмен на прекращение миграционного кризиса на границах стран Европейского союза. Белорусский лидер потребовал от глав стран ЕС признать легитимность его власти, а также снять все западные санкции с Минска.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и Евросоюза начался в конце мая. Большие группы нелегальных мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока стали штурмовать границы Литвы, Польши и Латвии в надежде получить убежище в Евросоюзе. Предполагается, что Минск использует своего национального туроператора «Центркурорт» для переправки мигрантов к границам ЕС и зарабатывает на этом.

Кризис обострился 16 ноября, когда часть беженцев попыталась прорваться на территорию Польши. В ответ поляки применили спецсредства, в результате инцидента пострадали военные, мигранты и журналисты. Затем Лукашенко дал указание разместить нелегалов в логистическом центре.