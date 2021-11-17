Меркель поможет в строительстве жилья для мигрантов

Временно исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель не исключила возможности косвенной финансовой помощи Белоруссии для строительства жилья мигрантам на польско-белорусской границе. Об этом сообщает Bild.
По информации издания, в ходе телефонных переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, врио канцлера ФРГ «оставалась жесткой», однако пообещала обсудить различные вопросы с другими главами государств ЕС.
В Bild утверждают, что Меркель поможет в решении проблем для некоторых беженцев, если Лукашенко отправит часть из них обратно в свои страны, а также перестанет оказывать давление на польскую границу.
Ранее Лукашенко в беседе с Меркель выдвинул ультиматум в обмен на прекращение миграционного кризиса на границах стран Европейского союза. Белорусский лидер потребовал от глав стран ЕС признать легитимность его власти, а также снять все западные санкции с Минска.
Миграционный кризис на границе Белоруссии и Евросоюза начался в конце мая. Большие группы нелегальных мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока стали штурмовать границы Литвы, Польши и Латвии в надежде получить убежище в Евросоюзе. Предполагается, что Минск использует своего национального туроператора «Центркурорт» для переправки мигрантов к границам ЕС и зарабатывает на этом.
Кризис обострился 16 ноября, когда часть беженцев попыталась прорваться на территорию Польши. В ответ поляки применили спецсредства, в результате инцидента пострадали военные, мигранты и журналисты. Затем Лукашенко дал указание разместить нелегалов в логистическом центре.