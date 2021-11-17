Польские силовики отразили штурм мигрантов с лазерами и петардами

Сотрудники силовых ведомств Польши отразили новую попытку штурма польско-белорусской границы, которую предприняли мигранты. Об этом в среду, 17 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на польские спецслужбы.

По их данным, очередной штурм проходил при поддержке белорусских военных, которые атаковали польских силовиков. «Белорусы ослепляли наших солдат и офицеров лазерами, оглушали их петардами и выстрелами из сигнальных пистолетов. Бросались камни», — заявил пресс-секретарь министра, координирующего работу польских спецслужб, Станислав Жарын.

При этом он подчеркнул, что полякам удалось пресечь проникновение мигрантов на территорию страны.

Ранее глава Минобороны Польши Мариуш Блащак заявил, что в ночь на 17 ноября небольшие группы мигрантов снова попытались прорваться через польско-белорусскую границу. По его словам, нелегалы ведут себя агрессивно.

16 ноября собравшиеся на польско-белорусской границе мигранты попытались сорвать ограждения и начали бросать в польских военных камни, палки и другие предметы. В ответ Польша применила слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты. В результате инцидента есть раненые среди военных, журналистов и беженцев.