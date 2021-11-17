В Польше рассказали о кибератаке из Белоруссии

Власти Польши заявили о взломе почтовых ящиков правительства со стороны Белоруссии в июне

Масштабный взлом десятков почтовых ящиков в Польше, в числе которых оказались ресурсы правительства и представителей власти, был произведен со стороны Белоруссии. Об этом заявил пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер, передает ТАСС.

По словам политика, рапорт международных аналитиков подтверждает, что за кибератакой, которая произошла в июне, стоят белорусские хакеры. «Это был первый этап попытки дестабилизации», — рассказал он. По его мнению, текущий миграционный кризис можно назвать следующим этапом этого процесса.

С начала ноября на польско-белорусской границе обострился миграционный кризис. Тысячи беженцев собрались у границы и предприняли несколько попыток перебраться в Польшу. 16 ноября нелегалы попытались сорвать ограждения и начали бросать в польских военных камни, палки и другие предметы. В ответ Польша применила слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты.

18 июня сообщалось, что вице-премьер Польши Ярослав Качиньский обвинил Россию в кибератаке на республику, которая произошла 15 июня. Утверждалось, что атака была «беспрецедентной» и коснулась ряда государственных деятелей и институтов республики. Однако впоследствии польское издание Wyborcza со ссылкой на собственные источники опровергло факт кибератаки, которую политики страны приписали России.