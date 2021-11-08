США попросили Польшу экстрадировать подозреваемого в кибератаках украинца

США просят Варшаву экстрадировать арестованного в Польше украинца Ярослава Васинского, подозреваемого в кибератаках, совершенных организацией REvil. Об этом сообщил глава Минюста США и генпрокурор Меррик Гарленд, его цитирует ТАСС.

Через два месяца после того, как США заочно предъявили Васинскому обвинения во взломе, украинец пересек границу с Польшей, отметил генпрокурор.

«Там по нашему запросу польские власти арестовали его в соответствии с ордером на предварительный арест. В настоящее время мы попросили Польшу выдать его США в соответствии с договором об экстрадиции между нашими странами», — подчеркнул министр.

Ранее Гарленд заявил, что США выдвинули против россиянина Евгения Полянина обвинения по делу о кибервымогательстве на сумму до 13 миллионов долларов. По его словам, программа REvil затронула около 175 тысяч компьютеров по всему миру, злоумышленникам заплатили как минимум 200 миллионов долларов выкупа.

8 ноября стало известно, что власти США предъявят гражданину России Евгению Полянину и гражданину Украины Ярославу Васинскому обвинения в сговоре с целью мошенничества и отмывания денег. Предполагается, что оба подозреваемых — члены организации REvil.