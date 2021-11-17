В Эстонии раскрыли ультиматум Лукашенко западным лидерам

В МИД Эстонии заявили, что Лукашенко потребовал от Меркель снять санкции с Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в беседе с временно исполняющей обязанности канцлера ФРГ Ангелой Меркель выдвинул ультиматум в обмен на прекращение миграционного кризиса на границах стран Европейского союза. Детали их беседы раскрыла министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс, ее цитирует портал ERR.ee.

По ее словам, белорусский лидер потребовал от лидеров ЕС признать легитимность его власти, а также снять все западные санкции с Белоруссии. При этом дипломат заявила, что не стоит идти на поводу у Лукашенко, и призвала как можно скорее принять новый пакет санкции в отношении Минска.

«На наш взгляд, важно, чтобы Европейский союз оставался единым и оказывал свое влияние на Белоруссию посредством действий», — сказала Лийметс.

Телефонные переговоры Лукашенко и Меркель состоялись 15 ноября. По словам Лукашенко, первой темой переговоров стали миграционный кризис и обстановка на границе Белоруссии. Белорусский лидер рассказал, что «внес предложение по развязке ситуации». При этом он заявил, что к Минску в сложившейся ситуации не может быть каких-либо претензий.

Миграционный кризис на границе Белоруссии с Польшей и Литвой обострился 16 ноября, когда часть беженцев попыталась прорваться на территорию Польши. В ответ поляки применили спецсредства, в результате инцидента пострадали военные, мигранты и журналисты. Затем Лукашенко дал указание разместить нелегалов в логистическом центре.

