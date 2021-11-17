Раскрыты детали строительства стены на границе Польши с Белоруссией

Польский сенатор Мруз пообещал заложить фундамент стены на восточной границе уже в декабре

Польский сенатор Кшиштоф Мруз заявил, что Варшава заключит контракты на постройку стены на границе с Белоруссией 15 декабря текущего года, и раскрыл детали строительства. После оформления договоров поляки планируют сразу начать работы и заложить фундамент, передает РИА Новости.

Мруз пообещал, что стена надежно закроет участок границы Польши протяженностью 180 километров. Для этого планируют довести ее высоту до пяти метров, оснастить сооружение датчиками движения, камерами ночного и дневного видения.

Стоимость проекта стены на восточной границе оценивается в 353 миллиона евро. В Варшаве намереваются вести работы круглосуточно, в три рабочие смены.

Парламент страны одобрил инициативу по возведению защитных рубежей в конце октября.

Общая длина белорусско-польской границы составляет почти 400 километров. На границе действует 12 контрольно-пропускных пунктов. Решение о строительстве стены в Варшаве приняли после того, как в начале ноября на восточном рубеже страны начался миграционный кризис. Тысячи беженцев из стран Ближнего Востока подошли к заграждениям на границе и попытались проникнуть на территорию Европейского союза. Польским силовикам пришлось использовать дополнительные силы, чтобы сдержать напор мигрантов.