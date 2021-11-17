Меркель обсудила с премьером Польши ситуацию на границе

Временно исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель обсудила с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким ситуацию на польско-белорусской границе. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров ФРГ в Twitter.

Меркель подчеркнула, что в вопросе миграционного кризиса Германия абсолютно солидарна с Польшей.

Ранее Меркель также обсудила ситуацию с беженцами в телефонном разговоре с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Минск утверждает, что стороны обсудили миграционный кризис и «пришли к определенному пониманию, как действовать и двигаться дальше в решении имеющихся вопросов».

Миграционный кризис на границе Белоруссии и Евросоюза начался в конце мая. Большие группы нелегальных мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока стали штурмовать границы Литвы, Польши и Латвии в надежде получить убежище в Евросоюзе.

Кризис обострился 16 ноября, когда часть беженцев попыталась прорваться на территорию Польши. В ответ поляки применили спецсредства, в результате инцидента пострадали военные, мигранты и журналисты. Затем Лукашенко дал указание разместить нелегалов в логистическом центре.

