Лукашенко и Меркель снова созвонились

Президент Белоруссии Лукашенко провел еще один телефонный разговор с Меркель

Президент Белоруссии Александр Лукашенко снова провел телефонный разговор с временно исполняющей обязанности канцлера ФРГ Ангелой Меркель. Об этом сообщает БЕЛТА.

Днем ранее, 16 ноября, Лукашенко уже созванивался с Меркель по поводу миграционного кризиса на границе Белоруссии с ЕС. Он также провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. В ходе разговора политики также обсудили ситуацию с мигрантами у границы Польши.

Ранее официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что правительство Германии отказалось признавать легитимность Александра Лукашенко как президента Белоруссии, однако считает необходимыми переговоры с ним для оказания помощи мигрантам.

По его словам, контакты с Минском необходимы, чтобы «улучшить вызывающую тревогу гуманитарную ситуацию для тысяч людей», поэтому Меркель провела телефонный разговор с Лукашенко.