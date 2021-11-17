Германия отказалась признавать легитимность Лукашенко

Кабмин ФРГ: Германия считает переговоры с Лукашенко необходимыми для помощи мигрантам

Правительство Германии отказалось признавать легитимность Александра Лукашенко как президента Белоруссии, однако считает необходимыми переговоры с ним для оказания помощи мигрантам. Об этом заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, передает ТАСС.

По его словам, контакты с Минском необходимы, чтобы «улучшить вызывающую тревогу гуманитарную ситуацию для тысяч людей».

«Поэтому канцлер (временно исполняющая обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель — прим. «Ленты.ру») провела телефонный разговор с Лукашенко — чтобы найти гуманитарные пути, чтобы обеспечить, например, доступ для УВКБ (Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев)», — подчеркнул Зайберт.

Ранее Лукашенко в беседе с Меркель выдвинул ультиматум в обмен на прекращение миграционного кризиса на границах стран Европейского союза. Белорусский лидер потребовал от лидеров ЕС признать легитимность его власти, а также снять все западные санкции с Белоруссии.

Кризис обострился 16 ноября, когда часть беженцев попыталась прорваться на территорию Польши. В ответ поляки применили спецсредства, в результате инцидента пострадали военные, мигранты и журналисты. Затем Лукашенко дал указание разместить нелегалов в логистическом центре.