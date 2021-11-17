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Раскрыты подробности разговора Меркель и Лукашенко

Пресс-служба Лукашенко о разговоре с Меркель: проблему беженцев вынесут на уровень ЕС
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Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

В пресс-службе президента Белоруссии Александра Лукашенко раскрыли подробности телефонного разговора с временно исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелой Меркель, передает БЕЛТА.

Минск утверждает, что стороны обсудили миграционный кризис и «пришли к определенному пониманию, как действовать и двигаться дальше в решении имеющихся вопросов».

Лукашенко и Меркель договорились, что проблема в целом выносится на уровень Белоруссии и Евросоюза. С обеих сторон будут назначены должностные лица, которые немедленно начнут переговоры. «В этом же контексте будет решаться пожелание беженцев попасть в Германию», — добавили в пресс-службе.

Кроме того, как заявили в администрации белорусского лидера, Меркель передала Лукашенко просьбу главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен об участии в процессе международных организаций, занимающихся проблематикой беженцев и мигрантов. Лукашенко и Меркель договорились о дальнейших контактах.

Первый раз лидеры Белоруссии и Германии созвонились 15 ноября, после чего Лукашенко рассказал, что «внес предложение по развязке ситуации», однако не стал озвучивать детали.

Между тем министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс заявила, что Лукашенко в обмен на прекращение миграционного кризиса потребовал от лидеров ЕС признать его легитимность как президента и снять санкции с Белоруссии.

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