Президент Польши отказался признавать договоренности Германии и Белоруссии

Анджей Дуда: Польша не признает договоренностей Берлина и Минска за своей спиной

Польша не признает переговоры между Германией и Белоруссией по теме миграционного кризиса, проведенные «за ее спиной». Об этом заявил президент Анджей Дуда, передает Wiadomosci.

По словам польского лидера, Варшава не примет никаких обязывающих договоренностей. «Мы не будем делать ничего, что согласовано за нашими спинами. Мы — суверенное государство, которое имеет право решать самостоятельно», — указал Дуда.

Реакцию президента вызвала беседа временно исполняющей обязанности канцлера ФРГ Ангелы Меркель и белорусского лидера Александра Лукашенко, в ходе которой они обсудили ситуацию на белорусско-польской границе. Однако президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заверил польского политика, что Берлин лишь «высказал твердую позицию» в отношении кризиса.

Ранее Лукашенко в беседе с Меркель выдвинул ультиматум в обмен на прекращение миграционного кризиса на границах стран Европейского союза. Белорусский лидер потребовал от глав стран ЕС признать легитимность его власти, а также снять все западные санкции с Минска.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и Евросоюза начался в конце мая. Большие группы нелегальных мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока стали штурмовать границы Литвы, Польши и Латвии в надежде получить убежище в Евросоюзе. Предполагается, что Минск использует своего национального туроператора «Центркурорт» для переправки мигрантов к границам ЕС и зарабатывают на этом.

Кризис обострился 16 ноября, когда часть беженцев попыталась прорваться на территорию Польши. В ответ поляки применили спецсредства, в результате инцидента пострадали военные, мигранты и журналисты. Затем Лукашенко дал указание разместить нелегалов в логистическом центре.