На Украине назвали позорным решение Макрона поговорить с Путиным

Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко назвал позорным решение президента Франции Эммануэля Макрона поговорить по телефону российским коллегой Владимиром Путиным и обсудить миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши. Он высказал мнение в статье для портала NV.ua.

Экс-министр возмутился, что в это время Россия якобы «бряцает оружием на украинской границе». Также он раскритиковал реакцию Запада на ситуацию с мигрантами.

«"Коммуникация" в случае с Францией и Германией воплотилась в двух, по-моему, позорных разговорах, которые провел президент Франции Макрон с Путиным, а затем госпожа Меркель с Лукашенко. В ходе первого разговора Макрон призвал Россию к "конструктивному подходу". Опять же — будь то цинизм или неадекватность в оценке происходящего», — высказался дипломат.

По мнению Огрызко, западные лидеры, в том числе исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель, проявили слабость, вступив в диалог с Белоруссией и Россией. «Госпожа Меркель, пребывающая последние недели в должности канцлера, своим звонком фактически признала Лукашенко легитимным президентом Белоруссии. Что сразу вызвало всплеск возмущения в странах того же Евросоюза», — отметил Огрызко.

По его словам, Германия и Франция еще долго будут «находиться под влиянием России», поэтому Украине и ее союзникам нужно объяснить главам этих двух стран, что они совершают большую геополитическую ошибку.

17 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко снова провел телефонный разговор с временно исполняющей обязанности канцлера ФРГ Ангелой Меркель. Перед этим он созванивался с Меркель 15 ноября для обсуждения миграционного кризиса на границе Белоруссии с ЕС. Подробности нового разговора пока неизвестны. При этом официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что правительство Германии отказалось признавать легитимность Лукашенко как президента Белоруссии.