Пресс-секретарь Лукашенко ответила на заявление Эстонии об ультиматуме Меркель

Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт ответила на заявление главы МИД Эстонии Эвы-Марии Лийметс, которая ранее сказала, что Александр Лукашенко в разговоре с канцлером ФРГ Ангелой Меркель выдвинул ультиматум: миграционный кризис прекратится, если Евросоюз признает легитимность его власти и снимет санкции. Об этом в среду, 17 ноября, сообщает РИА Новости

«Было бы ниже достоинства президента Лукашенко поднимать в ходе разговора подобные вопросы или выдвигать подобные условия. Ни одного слова о санкциях, и тем более о некоем "признании" в ходе разговоров сказано не было», — сказала Эйсмонт.

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По ее словам, для белорусского общества «такого вопроса не существует». Пресс-секретарь заявила, что комментарий Лийметс свидетельствует о том, что Таллин ничего не понимает в решении проблемы беженцев и ничего не значит в этом процессе.

«Главе МИД Эстонии стоило бы иметь в виду, что стенограммы данных разговоров хранятся как у нас, так и в Германии. Пусть обращаются к партнерам по Евросоюзу, там им, возможно, предоставят достоверную информацию», — добавила Эйсмонт.

Лукашенко и Меркель дважды обсудили по телефону миграционный кризис, 15 и 17 ноября. В пресс-службе белорусского лидера заявили, что стороны договорились вынести проблему на уровень ЕС. Bild сообщил, что Германия может оказать косвенную финансовую помощь для строительства жилья мигрантам на польско-белорусской границе.