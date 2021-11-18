Трое мигрантов в лодке поплыли в Польшу и попались

Польская пограничная служба предотвратила попытку мигрантов пересечь реку Буг и попасть в Польшу. Мигранты в лодке поплыли через реку на границе Белоруссии и Польши, но попались на глаза пограничникам. Заметив встречающих солдат, они поспешили вернуться обратно. Об инциденте сообщает ТАСС.

Группа мигрантов выбрала речной путь для проникновения в Польшу с территории Белоруссии. Для операции они избрали реку Буг, по которой проходит южный участок белорусско-польской границы. В качестве плавсредства мигранты использовали лодку.

Трое человек отправилась от белорусского берега, но наткнулись на патруль польских солдат из Надбужаньского отделения пограничной охраны, который и отпугнул их. Лодка развернулась, а пограничники успели заметить еще одну группу мигрантов, спрятавшихся в кустах на территории Белоруссии. Вероятно, все они планировали переправиться на лодке.

Река Буг является также большим участком границы между Польшей и западными областями Украины, а мигранты пересекали реку недалеко от юрисдикции Киева. Украинский президент Владимир Зеленский ранее попросил главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен помочь в обустройстве границы с Белоруссией.

Всего за текущий год польские пограничники пресекли более 35 тысяч попыток проникновения на территорию Евросоюза из Белоруссии. Миграционный кризис особенно обострился после того, как 8 ноября большая группа мигрантов колонной пришла к границе в районе пропускного пункта «Брузги — Кузница» и разбила там лагерь на несколько тысяч человек.