Польша обвинила белорусских силовиков в руководстве мигрантами-нелегалами

Белорусские силовики осуществляют руководство мигрантами-нелегалами в их попытках прорвать границу с Польшей. Такое обвинение предъявило Министерство обороны Польши в своем Twitter.

«Сегодня ночью произошла инспирированная белорусами попытка незаконного пересечения границы в Дубичах Церкевных. Группа из около 100 мигрантов была задержана польскими службами», — написали представители ведомства и опубликовали ролик, на котором толпу мужчин, сидящих на земле, охраняют польские силовики.

Уточняется, что белорусская сторона якобы провела разведку, возможно — даже испортила заграждение, а затем организовала атаку камнями в другом месте границы, чтобы отвлечь внимание поляков.

Издание Bild днем ранее сообщило, что Германия может оказать косвенную финансовую помощь для строительства жилья мигрантам на польско-белорусской границе.

В то же время глава МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс заявила, что президент Белоруссии Александр Лукашенко в разговоре с исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелой Меркель выдвинул ультиматум: миграционный кризис прекратится, если ЕС признает легитимность его власти и снимет санкции.

