В Белоруссии увидели в звонке Меркель признаки здравомыслия ЕС

В Белоруссии заявили о первых проявлениях здравомыслящей позиции со стороны ЕС

Глава комиссии по международным делам Палаты представителей Белоруссии Андрей Савиных увидел признаки здравомыслия Европейского союза (ЕС) в телефонном звонке и.о. канцлера Германии Ангелы Меркель президенту Александру Лукашенко, передает БЕЛТА.

«Фактически мы видим первые проявления здравомыслящей позиции со стороны ЕС. До этого страны ЕС использовали язык ультиматума, язык силы», — заявил Савиных.

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По его словам, против Белоруссии велась «планомерная пропаганда», страну пытались очернить и обвинить в миграционном кризисе на границе с Польшей и Литвой. «На мой взгляд, звонок Меркель может означать, что старая Европа прежде всего начинает проявлять признаки здравомыслия», — полагает глава комиссии.

Лукашенко и Меркель дважды обсудили по телефону миграционный кризис. В пресс-службе белорусского лидера заявили, что стороны договорились вынести проблему на уровень ЕС и «пришли к определенному пониманию, как действовать и двигаться дальше». Издание Bild сообщило, что Германия может оказать косвенную финансовую помощь для строительства жилья мигрантам на польско-белорусской границе.

Между тем глава МИД Эстонии Эвы-Марии Лийметс заявила, что Лукашенко в разговоре с Меркель выдвинул ультиматум: миграционный кризис прекратится, если ЕС признает легитимность его власти и снимет санкции.