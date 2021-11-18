Белоруссия решила привить мигрантов от коронавируса

Белорусские власти начнут вакцинировать находящихся на границе с Польшей мигрантов от коронавируса. Об этом сообщил находящийся сейчас на месте событий депутат Совета Республики Виктор Лискович, передает Telegram-канал BELTA.

По его словам, такое решение было принято после многочисленных обращений самих мигрантов. Чиновник добавил, что вакцинация поможет укрепить и сохранить здоровье людей, которые продолжительное время пребывают на улице и не имеют доступа к каким-либо благам. Лискович также отметил, что ситуация на границе сейчас относительно стабильная.

«Есть все необходимое для жизнедеятельности беженцев. Мы делаем все возможное, чтобы минимизировать распространение инфекционных заболеваний», — рассказал сенатор. Кроме того, указал он, на границе с нелегалами начнут работать волонтеры-иностранцы для налаживания коммуникации, а также планируется привезти автолавку и поставить обменный пункт, чтобы люди могли купить товары первой необходимости.

В начале ноября на восточном рубеже Белоруссии обострился миграционный кризис. Тысячи беженцев из стран Ближнего Востока подошли к заграждениям на границе и попытались проникнуть на территорию Европейского союза. Польским силовикам пришлось использовать дополнительные силы, чтобы сдержать их напор.