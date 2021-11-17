Польские пограничники назвали белорусских коллег «курвами» и получили ответ

Польские и белорусские пограничники поругались на границе двух стран в тот момент, когда ее пытались незаконно пересечь мигранты. Видеозапись опубликовал в своем Twitter-аккаунте белорусский журналист Тадеуш Гичан.

«На границе Польши и Белоруссии происходит что-то очень плохое. Белорусские солдаты толкают мигрантов к забору. Слышен крик женщины, кто-то использует газ, польские и белорусские солдаты кричат друг на друга», — написал журналист.

На видео слышно, как польский пограничник называет белорусских коллег «курвами» (kurwa, в переводе с польского — «шлюха»). «Сам ты курва! (...) Курва ******, *****!» — отвечают ему на русском языке.

Опубликовавший видеозапись журналист уточнил, что ему неизвестно место, где произошел инцидент. Он предположил, что запись могла быть сделана недалеко от закрытого пограничного перехода в Кузнице-Бялостоцкой.

Ранее Следственный комитет Белоруссии назвал действия польских силовиков при разгоне штурмовавших границу мигрантов преступлением против безопасности человечества и возбудил уголовное дело. В ведомстве рассказали, что в местах применения специальных средств, а именно слезоточивого газа, водометов, светошумовых гранат, польской стороной изъяты многочисленные объекты.

16 ноября собравшиеся на границе мигранты попытались сорвать ограждения и бросали камни и палки в польских военных, которые в ответ применили слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты. В результате инцидента пострадали мигранты и журналисты.