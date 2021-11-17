Беженцы встали на колени перед поляками

Толпа мигрантов выстроилась вдоль линии польско-белорусской границы и просит поляков о помощи. Видео с место событий появилось в Telegram-канале SHOT.

На записи видно, как беженцы, стоя на коленях перед колючей проволокой, кричат «Help, help, Poland!» Никаких других действий ими пока не предпринимается. На польской стороне за ситуацией наблюдают силовики, которые пригнали к границе водомет.

16 ноября собравшиеся на польско-белорусской границе нелегалы попытались сорвать ограждения и начали бросать в польских военных камни, палки и другие предметы. В ответ Польша применила слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты. В результате инцидента пострадали мигранты, журналисты и военные.

После того как мигранты покинули зону вблизи КПП, на место прибыли сотрудники Следственного комитета Белоруссии. После экспертизы выяснилось, что польские силовики применили против мигрантов спецсредства, содержащие токсичные химикаты. После обострения некоторые мигранты были помещены в логистический центр, другие остались в лагере недалеко от границы. В польской полиции зафиксировали несколько попыток проникновения беженцев в страну.