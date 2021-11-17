В Белоруссии напишут книгу про издевательства поляков над мигрантами

В Белоруссии издадут книгу свидетельств преступлений против беженцев на границе

В Белоруссии напишут книгу про издевательства над мигрантами на границе с Польшей и Литвой. Об этом сообщил председатель правления государственно-общественного объединения «Белорусское общество "Знание"», кандидат исторических наук Вадим Гигин, передает БЕЛТА.

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По его словам, в работе будут засвидетельствованы преступления против безоружных беженцев, которые совершаются силовиками соседних стран. Ученый добавил, что выпустить книгу согласилось издательство «Беларусь».

Ранее Следственный комитет Белоруссии назвал действия польских силовиков при разгоне штурмовавших границу мигрантов преступлением против безопасности человечества и возбудил уголовное дело. В комитете рассказали, что в местах применения специальных средств, а именно слезоточивого газа, водометов, светошумовых гранат, польской стороной изъяты многочисленные объекты. Возбуждено уголовное дело по статье о преступлении против безопасности человечества.

16 ноября собравшиеся на границе мигранты попытались сорвать ограждения и бросали камни и палки в польских военных, которые в ответ применили слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты. В результате инцидента пострадали мигранты и журналисты.