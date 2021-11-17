Белорусские силовики закрыли границу для новых мигрантов

Белоруссия закрыла доступ к границе у места скопления мигрантов. На контрольно-пропускной пункт (КПП) «Кузница — Брузги» перестали пускать и новых мигрантов, и журналистов. Об этом сообщил источник «Ленты.ру».

По словам белорусских силовиков, граница «временно закрыта». При этом точных сроков открытия не называется. Причина ограничения доступа к КПП также неизвестна.

На пропускном пункте остались те мигранты, которые провели там ночь. Неизвестно, разрешено ли им покидать приграничную территорию в обратном направлении. Кроме мигрантов, у КПП замечены работники следственного комитета Белоруссии.

16 ноября контрольно-пропускной пункт «Кузница — Брузги» стал местом столкновения между толпой мигрантов и польскими силовиками. Беженцы пытались прорваться на территорию Евросоюза. Они кидались в поляков палками и камнями, ломали заграждения. С польской стороны отвечали водометами и слезоточивым газом. Пострадавшие есть как с той, так и с другой стороны.

В Минске заявили, что начнут расследование насильственных действий военных Польши. В генеральном штабе Белоруссии считают, что поляки применили против беженцев токсичные химикаты.

После столкновений на границе часть мигрантов ушла ночевать в здание логистического центра недалеко от границы. Это помещение выделили для них по поручению президента Белоруссии Александра Лукашенко.