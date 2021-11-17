Байден озадачил журналистов ответом на вопрос о бойкоте Олимпиады в Пекине

Байден привел журналистов в замешательство ответом на вопрос о бойкоте Олимпиады в Пекине

Президент США Джо Байден привел в замешательство журналистов своим ответом на вопрос о том, отправит ли Вашингтон свою делегацию на зимнюю Олимпиаду в Пекине. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на сообщения пула.

«Я — делегация», — заявил Байден, комментируя возможный бойкот мероприятия со стороны американской администрации. По словам озадаченных журналистов президентского пула, было не ясно, что имел в виду глава государства и понял ли он вопрос. Смысл своего заявления Байден в дальнейшем раскрывать не стал.

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Ранее в Белом доме отказались прокомментировать сообщения о планах по дипломатическому бойкоту Олимпиады-2022. Представитель пресс-службы президента США Эндрю Бейтс заявил, что ему нечего добавить по данной теме. Он также подчеркнул, что эта проблема не поднималась в ходе беседы Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина, которая состоялась 15 ноября.

16 ноября издание The Washington Post сообщило, что администрация президента США намерена объявить о дипломатическом бойкоте зимней Олимпиады. По информации газеты, технически решение еще не доработано, однако американскому лидеру дали соответствующие рекомендации. Источники в администрации рассказали, что он примет их до конца месяца. В случае объявления бойкота президент и другие официальные лица Вашингтона не будут присутствовать на Олимпийских играх в китайской столице.

