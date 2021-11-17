Жесткая атака на спящих мигрантов на границе с Белоруссией попала на видео

Литовские пограничники попытались вытеснить мигрантов в Белоруссию и спустили на них собак

Литовские пограничники предприняли попытку вытеснения нелегальных мигрантов, собравшихся у границы, на территорию Белоруссии. Случившееся попало на видео, ролик был опубликован на сайте белорусского Госпогранкомитета.

На размещенных в сети кадрах видно, как силовики жестко атакуют спящих беженцев: один из них пинает лежащих на земле людей, а затем спускает на них собаку — животное кусает мигранта за ногу, а затем начинает разрывать его спальный мешок.

Отмечается, что видеозапись была сделана в ночь на среду, 17 ноября, на участке пограничного поста «Клевица» Сморгонской погрангруппы.

В начале ноября на восточном рубеже Белоруссии обострился миграционный кризис. Тысячи беженцев из стран Ближнего Востока подошли к заграждениям на границе и попытались проникнуть на территорию Европейского союза. Польским силовикам пришлось использовать дополнительные силы, чтобы сдержать их напор.