В России оценили действенность возведения стены на границе Польши и Белоруссии

Российский политолог Константин Калачев назвал намеченное польскими властями строительство стены на границе с Белоруссией отсрочкой решения проблемы. По его словам, такая мера не будет действенной и не позволит остановить поток мигрантов. Политолог убежден, что возведение стены добавит проблем как Польше, так и Белоруссии. Своей оценкой он поделился в беседе с «Лентой.ру».

Ранее польский сенатор Кшиштоф Мруз заявил, что Варшава заключит контракты на постройку стены на границе с Белоруссией 15 декабря текущего года. После оформления договоров поляки планируют сразу начать работы и заложить фундамент. Мруз пообещал, что стена надежно закроет участок границы Польши протяженностью 180 километров.

А дальше что?

Строительство стены на границе Польши и Белоруссии никак не решит проблемы с беженцами, заявил Калачев. «Левая прогрессивная часть европейского общества, различного рода правозащитные организации в любом случае будут озабочены судьбой беженцев, будут бить в барабаны и трубить в трубы, совершенно очевидно. В общем-то, главный вопрос: а дальше-то что? Будет ли оказана беженцам гуманитарная помощь и за чей счет?» — задался вопросом политолог.

Он уверен, что возведение стены станет лишь отсрочкой решения проблемы с мигрантами. В конечном счете его придется решать, высказался он, и именно об этом стоит задуматься правительству Польши и Белоруссии. «Какие варианты их будущего сейчас можно рассматривать? Возвращаться на родину? Боюсь, большинство из них не готово. Оставаться в Белоруссии? Я думаю, что к этому не готова сама Белоруссия. Найти убежище в европейских странах? Для этого нужно в них попасть так или иначе. Возведение стены и вообще силовое решение проблемы — это не решение, и Европа не сможет это игнорировать», — отметил Калачев.

Парламент Польши одобрил инициативу по возведению защитных рубежей на границе с Белоруссией в конце октября. Общая длина белорусско-польской границы составляет почти 400 километров. На границе действует 12 контрольно-пропускных пунктов.

В начале ноября на восточном рубеже страны обострился миграционный кризис. Тысячи беженцев из стран Ближнего Востока подошли к заграждениям на границе и попытались проникнуть на территорию Европейского союза. Польским силовикам пришлось использовать дополнительные силы, чтобы сдержать напор мигрантов.