Польские солдаты напали на трех журналистов вблизи границы с Белоруссией

Солдаты Войска польского напали на трех фоторепортеров вблизи границы с Белоруссией. Об этом заявила польская журналистская организация Press Club Polska на официальном сайте.

«Во вторник, 16 ноября, около 16:00 (18:00 мск) группа людей в форме польской армии атаковала трех фотожурналистов: Мацея Набрдалика, Мацея Москву и Мартина Дивиска во время выполнения ими журналистских обязанностей», — говорится в официальном сообщении.

По словам пострадавших, инцидент произошел, когда они возвращались после работы в районе деревни Вейки, она находится вне зоны чрезвычайного положения. Польские солдаты преградили им дорогу, а затем вытащили мужчин из машины. Отмечается, что репортеров держали в наручниках больше часа до приезда полицейских.

Журналисты рассказали, что польские военные вели себя агрессивно по отношению к ним. Перед приездом правоохранителей солдаты провели обыск в их машине, а также изучили содержимое карт памяти в камерах, несмотря на предупреждение о том, что таким образом они нарушают журналистскую тайну.

После прибытия полицейских с репортеров сняли наручники. Уточняется, что правоохранители отказались установить личности напавших на журналистов и ограничились тем, что сообщили о возможности подать по этому делу заявления. Фотокорреспонденты уточнили, что намерены настаивать на расследовании.

В Министерстве обороны Польши отреагировали на заявление журналистов. Представители ведомства отказались назвать случившееся нападением. «Вмешательство было проведено полностью в соответствии с полномочиями», — написали они в Twitter.

До этого сообщалось о задержании журналистов RT France полицейскими в Польше. В Подляском воеводстве объяснили, что работники канала хотели снять репортаж вблизи с границы с Белоруссией, в зоне чрезвычайного положения, но не имели разрешения находиться на этой территории. Их приговорили к штрафу.

В начале ноября в Белоруссии обострился миграционный кризис. Тысячи беженцев из стран Ближнего Востока подошли к границе с Польшей и попытались проникнуть на территорию Европейского союза. Чтобы сдержать напор мигрантов, польская сторона использовала слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты.