В Польше прокомментировали задержание журналистов RT France

Полиция Подляского воеводства Польши прокомментировала задержание журналистов RT France. Официальный комментарий приводит РИА Новости.

«Сегодня утром полицейские задержали съемочную группу из двух мужчин. Они пояснили, что хотели снять репортаж, но не имели разрешения находиться в зоне чрезвычайного положения», — заявил источник агентства.

Отмечается, что оба задержанных в зоне ЧП журналиста являются гражданами Франции. В полиции отметили, что сейчас съемочная группа находится в отделении, но скоро будет доставлена в суд. Работникам канала грозит наказание в виде штрафа или ареста.

Утром 15 ноября главный редактор RT France Ксения Федорова в Telegram сообщила, что журналистов канала задержала полиция Польши на границе с Белоруссией. По ее словам, корреспондент Давид Калифа и оператор Жорди Демори успели выйти в прямой эфир по телефону и рассказать, что польская полиция ведет себя «крайне недружелюбно». После этого журналисты перестали выходить на связь.