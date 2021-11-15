Съемочную группу RT France задержали на белорусско-польской границе

Съемочную группу RT France задержала полиция Польши на границе с Белоруссией. Об этом сообщила главный редактор RT France Ксения Федорова в своем Telegram-канале.

«Корреспондент RT France Давид Калифа и оператор Жорди Демори успели выйти в прямой эфир по телефону и рассказать, что польская полиция ведет себя "крайне недружелюбно"», — отметила Федорова.

По словам главреда RT France, последнее сообщение, которое пришло от корреспондента, — это слово «наручники». Как уточнила Федорова, после этого съемочная группа перестала выходить на связь.

Ранее Федорова сообщила в личном блоге об угрозах в адрес журналистов телеканала со стороны антифа, которые опубликовали имена и фотографии съемочной группы, освещавшей манифестации в Лионе. Она отметила, что на случившееся отреагировал журналистский профсоюз Франции SNJ, осудив фактические призывы к насилию, «темную практику», заключающуюся в «сборе данных о журналистах» и «потворстве враждебным действиям против них».