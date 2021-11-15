Интернет и СМИ
 
Последние новости
Путин отменил указ Ельцина
Вяльбе рассказала о состоянии Большунова
Драка пассажира с мигрантами в вагоне московского поезда попала на видео
Оценена вероятность отключения России от SWIFT
В Польше призвали исключить Россию из международных организаций из-за мигрантов
Врач назвал наиболее вероятный сценарий развития COVID-19
В Кабуле взорвался автобус
Новую возлюбленную Тимати уличили в копировании образа Решетовой
Путевки в Египет резко стали стоить на 50 процентов дешевле
Принявших участие в переписи россиян оказалось больше 100 процентов
Новости партнеров
Прослушать новость

Съемочную группу RT France задержали на белорусско-польской границе

RT: полиция Польши задержала съемочную группу RT France на границе с Белоруссией
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Philippe Wojazer / Reuters

Съемочную группу RT France задержала полиция Польши на границе с Белоруссией. Об этом сообщила главный редактор RT France Ксения Федорова в своем Telegram-канале.

«Корреспондент RT France Давид Калифа и оператор Жорди Демори успели выйти в прямой эфир по телефону и рассказать, что польская полиция ведет себя "крайне недружелюбно"», — отметила Федорова.

По словам главреда RT France, последнее сообщение, которое пришло от корреспондента, — это слово «наручники». Как уточнила Федорова, после этого съемочная группа перестала выходить на связь.

Ранее Федорова сообщила в личном блоге об угрозах в адрес журналистов телеканала со стороны антифа, которые опубликовали имена и фотографии съемочной группы, освещавшей манифестации в Лионе. Она отметила, что на случившееся отреагировал журналистский профсоюз Франции SNJ, осудив фактические призывы к насилию, «темную практику», заключающуюся в «сборе данных о журналистах» и «потворстве враждебным действиям против них».

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Белорусский журналист рассказал об избиениях после задержания
Журналист «КП» Можейко пытался уехать в Польшу перед задержанием
В Кремле прокомментировали закрытие «Комсомольской правды» в Белоруссии
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ00:0111 ноября

«Я сталкивалась с облавами»

Самая известная россиянка в порно — об опасности, поджидающей порноактрис в сети
07:2012 ноября

Бузова прокомментировала слухи о ее контракте с дьяволом

05:5712 ноября

Произошла утечка данных полумиллиона россиян с фальшивыми справками о вакцинации

06:1612 ноября

Россиянам рассказали о способах защиты от разрушительных кибератак

Интернет и СМИ00:01 1 ноября

«Мы просто зомби»

Миллионы людей во всем мире страдают от одиночества и тревоги из-за соцсетей. Как с этим бороться?
05:2712 ноября

Роскомнадзор ограничил доступ к почти трем тысячам фейковых материалов

03:0812 ноября

Данные купивших фальшивые справки о вакцинации россиян выставили на продажу

22:3011 ноября

Малышева заявила о бесполезности ношения масок в пандемию

Интернет и СМИ16:0011 октября

«Мы все — подопытные крысы»

Соцсети решают, что читают и смотрят миллиарды людей. Чем это опасно для человечества?
20:3411 ноября

Малышева ответила на критику программы «Жить здорово!»

20:1411 ноября

Россиян предупредили о резком росте черного рынка QR-кодов

19:4011 ноября

Лера Кудрявцева вернется на «Муз-ТВ»

Россия
На овощной базе в Петербурге произошла массовая драка с мигрантами
«Я понимал, что останавливаться нельзя»
Как простые дрифтеры из России стали лучшими гонщиками в мире
На мосту в Москве столкнулись шесть автомобилей
В Думу внесли законопроекты о QR-кодах на транспорте и в общественных местах.
Что нужно знать о мерах по борьбе с COVID?
Издевательства российских подростков над ребенком в детдоме сняли на видео
В Москве заработали 56 снегосплавных пунктов
«Первый пошёл»
 
Все материалы
Мир
Вот — правый поворот.
Кого в Европе называют наследниками Гитлера и почему из-за них общество оказалось на грани раскола
Хьюстон, у нас отмена.
Как борьба за справедливость в западном обществе превратилась в войну со свободой слова
COVID-паспорта, зеленые пропуска и QR-коды.
Как в разных странах контролируют граждан с помощью электронных сертификатов
Все материалы
Бывший СССР
Путин и Лукашенко подписали программу интеграции России и Белоруссии.
Каким будет обновленное Союзное государство?
EPA/ZURAB KURTSIKIDZEСыграл по-крупному.
Саакашвили тайно пробрался в Грузию и сел в тюрьму. Что ждет бывшего президента и его сторонников?
«Мы не можем жить во вражде»
Зачем Зеленский хочет встречи с Путиным и на что он готов, чтобы сохранить власть?
Страны не стало.
30 лет назад с карты мира исчез СССР. Как развал Советского Союза изменил жизнь людей и ход истории?
Все материалы
Экономика
В Счетной палате назвали главную макроэкономическую проблему в России
В ФАС оценили риск роста цен на электричество для россиян
Иллюзия стабильности.
Небольшая фирма стала крупнейшей финансовой пирамидой и манипулирует биткоином. Как ей это удалось?
В России захотели сдержать цены на сахар и масло
Не ставят крест.
Мусульмане живут по строгим правилам, но хотят зарабатывать. Как они придумали свой финансовый мир?
Visa отменит комиссию за перевод на карту по номеру телефона
Сражение за судоверфь.
Камчатские правоохранители расследуют дело об «уплывшей» судоверфи
Все материалы
Силовые структуры
Возбуждено дело после взрыва на НЛМК в Липецке
Троих полицейских оправдали по делу о групповом изнасиловании россиянки
«Это невиданное преступление»
Как офицеры КГБ, МВД и Советской армии совершили самое дерзкое ограбление в истории СССР
Российского адвоката поймали с наркотиками
Дело государственной важности.
Как охраняли первых лиц в России и СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Возбуждено дело о хищении у россиянки элитного жеребца
«Это было ужасное зрелище»
25 лет назад ветераны Афганистана устроили теракт на кладбище в Москве. Кому они мстили?
Все материалы
Наука и техника
Скрытая угроза.
Искусственный интеллект научили искать опасные генетические мутации. Как это работает?
Спутники будущего.
Фантасты десятилетиями обещают появление роботов вокруг нас. Когда это станет реальностью?
«Китайская Tesla» показала летающий автомобиль.
Какими станут машины будущего и когда они массово поднимутся в воздух?
Все материалы
Спорт
Российским фанатам запретили свободно ходить по Сплиту перед игрой с Хорватией
Назван состав сборной России на решающий матч отбора на ЧМ-2022 с Хорватией
Брата Хабиба Нурмагомедова этапируют из Москвы в Дагестан.
Бойцу грозит десять лет тюрьмы за наезд на полицейского
Боксершу из Великобритании отправили в редкий нокаут
Сборная России в матче против команды КипраСборная России разгромила Кипр со счетом 6:0.
Команда Карпина в шаге от выхода на чемпионат мира
Брат Нурмагомедова получит статус свидетеля в деле о наезде на полицейского
Партнерский материал
Как Валерий Карпин это делает?!
Сборная России в двух шагах от ЧМ-2022. Главное — не думать о Хорватии
Все материалы
Культура
Назван исполнитель года по версии MTV Europe Music Awards
Что-то не так с Кевином.
В прокат вышел ремейк легендарной комедии «Один дома». Почему его не надо смотреть?
Сооснователя группы «Ногу свело!» обстреляли в Москве
«Танец — это жизнь!».
Навстречу XIV Международному конкурсу артистов балета и хореографов
Певица Manizha объявила о предстоящем замужестве
«Инопланетная жизнь напоминает земную»
Ученый из Кембриджа решил написать путеводитель по Галактике. Что из этого вышло?
Названа причина смерти актера из «Реальных пацанов» Игоря Бондаренко
Все материалы
Интернет и СМИ
Съемочную группу RT France задержали на белорусско-польской границе
Бенефис Евгения Петросяна на сцене Московского государственного театра эстрады. Евгений Петросян (справа) и писатель-сатирик Виктор Коклюшкин. «Предупреждали, что в России трудно, но я не думал, что так»
Умер сатирик Виктор Коклюшкин. Чем он запомнится россиянам?
Популярный комик рассказал о хандре из-за участия в шоу «Игра» на ТНТ
Время решать.
Весь мир оказался под тотальным контролем соцсетей. Как спасти человечество от их диктатуры?
Женщина рассказала правду подруге и испортила ее праздник
«Я сталкивалась с облавами»
Самая известная россиянка в порно — об опасности, поджидающей порноактрис в сети
Парень купил микроскоп и случайно раскрыл собственный секрет
Все материалы
Ценности
Мария Алия Аль-СадекПоколение М.
Мусульманки ворвались в мир моды и изменили его. Как скромность в одежде стала трендом?
FILE PHOTO - Uzbekistan's President Islam Karimov (C) poses with Kyrgyzstan's President Askar Akayev (L) and Kazakhstan's President Nursultan Nazarbayev while wearing presented wheat wreaths in Akmola region, near the town of Kokshetau in northern Kazakhstan, August 27, 1993. Picture taken August 27, 1993. REUTERS/Shamil Zhumatov/File PhotoТайны узбекского двора.
Какое имущество оставил Ислам Каримов родным и за что его дочь оказалась в тюрьме
«Это демонстрация свободы»
Мужчины с древности носили каблуки. Почему это вновь стало модным?
«Японские Меган и Гарри»
Как дочь императора отказалась от роскоши ради любви и лишилась титула принцессы
Все материалы
Путешествия
«Над женщинами смеялись»
Как домохозяйка стала первой в мире женщиной, облетевшей в одиночку весь мир?
Растворился в лесах.
Как одержимый путешественник решил совершить великое открытие, но стал еще одной загадкой XX века?
Все материалы
Из жизни
Женщина нашла необычный способ наказать съевшего ее трусы пса
«Первые годы были мучением»
Как россиянка переехала в Израиль за любимым, впала в депрессию и оказалась вне закона
Женщина забеременела собственным внуком ради родившейся без матки дочери
Россиянин приехал в Норвегию, чтобы покончить с собой.
Но неожиданно ограбил банк и испортил жизнь целому городу
Диетолог рассказала о полезных для похудения свойствах овсянки
Женщина получила выигранный братом миллион долларов и отказалась его отдавать
Дэвид Макмиллан и его супруга Жанетт Тобин Дюфаур«Надеялись, его повесят»
Как известный наркоторговец попал в самую страшную тюрьму мира, избежал казни и изменил жизнь
Все материалы
Составлен рейтинг надежных китайских автомобилей с пробегом
Polo? Полно! 11 братьев российского Volkswagen Polo со всех уголков планеты
Модели, которые продают в разных странах
Обновлен самый экономичный Geely Coolray
Интересные модели Nissan, которые мы упустили
Эксклюзивный суперкар, спорткупе, экстремальные пикапы и электромобили
Безумный Jeep Wrangler с мотором V10 от Viper продали на аукционе
Они нам нужны: американские кроссоверы
Кузены General Motors, «Форды» и архаичный монстр с суперкаровской мощностью
Трехцилиндровый Toyota Yaris прокачали до 480 сил с минимумом вложений
Все материалы
Среда обитания
В ногу со временем.
Россияне не боятся менять свою жизнь и отношение к работе. Что ждет их в будущем?
Роковое влечение.
Интимные товары и порноиндустрия наносят урон природе. Как это меняет отношение людей к сексу?
Путь отхода.
Как Россия решит проблему мусора, избавится от свалок и спасет планету от загрязнения
Дорога перемен.
В будущем Россия избавится от пробок. Как новый общественный транспорт изменит жизнь в стране?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
Вечная терапия:
почему тех, кто печет хлеб, в России считают настоящими трудоголиками и романтиками
«Природа России меня просто поразила»
Как россиянка в одиночку путешествует в доме на колесах по всей стране?
Евгений Вахтангов в роли Тэкльтона«Человек, который настоит на своем»:
как российскому режиссеру удалось поставить спектакли, пережившие его самого
Дело храбрых.
Крым — это не только пляжи, но и экстрим. Как нескучно провести отпуск на полуострове?
«Воспоминание будущего»
Чем удивил мир Всеволод Мейерхольд и почему его творческий метод до сих пор остается загадкой
«Актер от сердца»
Как Ролану Быкову удалось сохранить детское кино в СССР и стать легендой советского кинематографа
Душа России.
В Сибири сохранился один из древнейших народов страны. Как он выживает в современном мире?
Все материалы