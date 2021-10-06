В Кремле прокомментировали закрытие «Комсомольской правды» в Белоруссии

Песков: в Кремле сожалеют в связи с закрытием бюро «Комсомольской правды» в Белоруссии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал новость о закрытии бюро «Комсомольской правды» в Белоруссии. Он заявил, что в Кремле сожалеют в связи с прекращением работы офиса издания. Его слова приводит ТАСС.

«В данном случае мы видим, что, по всей видимости, единственно правильное решение приняло издание о закрытии подразделения в Белоруссии. Можно выразить сожаление в связи с тем, что в Белоруссии прекратило работать наше весьма авторитетное и популярное издание и очень уважаемое», — сказал Песков.

Он также выразил надежду на то, что все законные права журналистов будут обеспечены и действия в отношении арестованного журналиста «Комсомольской правды в Белоруссии» Геннадия Можейко не связаны с его профессиональной деятельностью.

В то же время в Кремле отказались комментировать отношения властей Белоруссии с местными СМИ. ««Де-юре это белорусское СМИ, и не должны быть предметом нашего комментария действия белорусских властей в отношении белорусских граждан», — заявил Песков.

О том, что «Комсомольская правда» решила закрыть представительство в Минске, стало известно 5 октября. Такой шаг был предпринят после анализа «событий последнего года и особенно последней недели». Всем сотрудникам пообещали выплатить денежные компенсации или предложить работу на других предприятиях холдинга.

5 октября также арестовали Можейко. О его задержании сообщалось 2 октября, однако обвинение ему пока не предъявлено. МВД Белоруссии называло причиной задержания расследование уголовного дела о разжигании национальной вражды и оскорблении представителя власти. Уточнялось, что журналист был автором материала о застрелившем в Минске сотрудника КГБ программисте Андрее Зельцере.

За несколько дней до этого в Белоруссии заблокировали сайт «Комсомольской правды». Доступ к нему был ограничен после публикации на сайте сведений, которые формируют угрозы национальной безопасности, заявили власти страны.