Журналиста «Комсомольской правды» Можейко перевели в другое СИЗО

Журналиста «Комсомольская правда Беларусь» Геннадия Можейко, который был задержан в рамках уголовного дела о разжигании национальной вражды и оскорблении представителя власти, перевели из изолятора на Окрестина в СИЗО города Жодино. Об этом пишет KP.RU со ссылкой на его адвоката.

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По данным издания, во вторник, 5 октября, к задержанному пыталась попасть его мать Ирина, однако ей сообщили о помещении сына в другой изолятор. «С момента задержания журналиста прошло уже трое суток, в течение которых ему должны были предъявить обвинение либо отпустить», — говорится в сообщении KP.RU.

О задержании Геннадия Можейко сообщил правозащитный центр «Весна» 2 октября. Журналист был назван автором статьи, в которой застреливший сотрудника КГБ в Минске программист Андрей Зельцер оказался представлен в положительном ключе.

Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин вскоре после этого заявил, что Можейко был задержан в Москве, после чего насильно вывезен в Белоруссию. Белорусские силовики отвергли эту обвинения, указав, что Можейко был пойман уже на территории республики.

Инцидент прокомментировал и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, заявивший, что Москва не располагает какой-то доподлинной информацией о том, где произошло задержание журналиста.