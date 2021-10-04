В Кремле прокомментировали задержание журналиста Можейко

Песков: Кремль не располагает информацией о том, где был задержан журналист «КП» Можейко

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал задержание журналиста белорусской версии издания «Комсомольская правда» Геннадия Можейко. Его слова передает ТАСС.

«Мы не располагаем какой-то доподлинной информацией о том, где произошло задержание журналиста. Мы этого просто не знаем», — сообщил представитель Кремля.

Песков также попросил «обратить особое внимание» на то, что речь идет о задержании гражданина Белоруссии. «Поэтому, конечно, де-юре мы не имеем возможности через наше диппредставительство какие-то наводить справки или тем более заниматься защитой интересов», — сказал он.

Пресс-секретарь президента добавил, что Кремль ожидает, когда в Белоруссии возобновят доступ к сайту «Комсомольской правды в Беларуси», однако, по его словам, нет уверенности, что Минск слышит призывы Москвы обеспечить свободную работу издания.

О задержании журналиста Можейко стало известно в минувшую субботу, 2 октября. Уточнялось, что представителя СМИ обвинили в «разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни», а также в «оскорблении представителя власти».

29 сентября сайт «Комсомольской правды» в Белоруссии заблокировали. Власти заявили, что доступ к нему был ограничен после публикации на сайте сведений, которые формируют угрозу национальной безопасности.