«Комсомольская правда» направит своего представителя в Минск

Представитель «Комсомольской правды» отправится в Минск, где находится задержанный журналист белорусской версии издания Геннадий Можейко. Об этом сообщил главный редактор газеты Владимир Сунгоркин, передает РИА Новости.

«Это просто работник "Комсомольской правды"», — уточнил Сунгоркин. По его словам, газета направит своего представителя в Минск в понедельник, 4 октября. «Сколько понадобится, столько и будет там», — добавил он. В эфире «КП» главред также уточнил, что защищать журналиста в суде будут два адвоката.

Ранее Сунгоркин рассказал, что у Можейко несколько часов проходил большой обыск, который проводили семь следователей. Главред также уточнил, что журналист уехал в Москву, где его задержали, по личным делам. Как сообщили родители Можейко, он находится в изоляторе на улице Окрестина в Минске.

О задержании Геннадия Можейко сообщил правозащитный центр «Весна». Уточнялось, что журналист был указан автором под статьей, в которой знакомая погибшего программиста Андрея Зельцера, застрелившего сотрудника КГБ, хорошо о нем отзывалась.

Можейко обвинили в «разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни», а также в «оскорблении представителя власти». 29 сентября сайт «Комсомольской правды» в Белоруссии заблокировали.