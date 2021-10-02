Раскрыты подробности задержания журналиста белорусской «Комсомольской правды»

В Квартире у журналиста белорусской «Комсомольской правды» Геннадия Можейко, задержанного в Москве, 1 октября прошел обыск. Подробности раскрыло издание «КП».

По словам матери журналиста, обыск длился более двух часов, его проводили около семи сотрудников КГБ. Геннадия в это время дома не было. Предположительно, он находился на территории России.

«Также вместе с ними были двое понятых (сотрудники сказали, что это люди, которых встретили на улице). Изъяли флэш-накопители, наклейки и значки 2001-го года. Все было вежливо», — рассказала женщина.

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По ее словам, в постановлении на обыск были указаны две статьи уголовного кодекса: «Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды» и «Оскорбление представителя власти».

Женщина уточнила, что в последний раз общалась с сыном по видеосвязи днем 30 сентября. Тогда он был в гостинице в Москве. В ночь с 1 на 2 октября ей позвонили и сказали, что Геннадий задержан и находится в изоляторе на Окрестина в Минске.

Ранее правозащитный центр «Весна» сообщил о задержании Геннадия Можейко. Уточнялось, что журналист был указан автором под статьей, в которой знакомая погибшего программиста Андрея Зельцера, застрелившего сотрудника КГБ, хорошо о нем отзывалась.

28 сентября стало известно о смертельном ранении Дмитрия Федосюка, который участвовал в спецоперации КГБ «по отработке адресов, по которым могли находиться лица, причастные к террористической деятельности».

При попытке проникнуть в одну из квартир силовик был обстрелян 31-летним Андреем Зельцером, который находился там с женой и ребенком. Ответным огнем правоохранителей мужчина был ликвидирован.