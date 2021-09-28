КГБ Белоруссии сообщил о гибели сотрудника при антитеррористической операции

КГБ Белоруссии сообщил, что сотрудник ведомства погиб во время антитеррористической операции. Информация опубликована на сайте комитета.

В сообщении говорится, что силовики проводили спецмероприятия «по отработке адресов, в которых могли находиться лица, причастные к террористической деятельности». В одной из квартир особо опасный преступник из ружья открыл огонь на поражение. Сотрудник КГБ был смертельно ранен. Преступник уничтожен ответным огнем.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности».

Telegram-канал NEXTA сообщает, что стрельба случилась в Минске в доме по адресу Якубовского, 29. «В одну из квартир ворвались силовики. Жилец выстрелил в одного из них из охотничьего ружья и был смертельно ранен в ответ. По предварительной информации, убитого звали Зельцер Андрей Юрьевич, ему было 32 года, работал в EPAM Systems», — сказано в сообщении.

Telegram-канал NEXTA Live опубликовал видео, на котором несколько человек сначала стучат в квартиру со словами: «Милиция, откройте дверь», а затем начинают взламывать дверь. В квартире их ждет мужчина с ружьем, также там находится женщина, которая снимает его на телефон. Когда силовики врываются в квартиру, начинается перестрелка.

23 сентября КГБ сообщило, что задержан человек, который «по заданию иностранных заказчиков» планировал убийство государственных и общественных деятелей для устрашения населения.