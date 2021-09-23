В Белоруссии сообщили о раскрытии покушения на «государственных лиц»

Белорусское телевидение сообщило о раскрытии готовившегося покушения на «государственных лиц». Об этом пишет Zerkalo.io.

Утверждается, что убийство готовил человек, о задержании которого сообщалось ранее 23 сентября. По версии КГБ, на него вышли при расследовании попытки поджога дома депутата Олега Гайдукевича. Выяснилось, что он привозил в Белоруссию оружие для террористических групп и соорудил несколько схронов.

Теперь известно, что задержанный — Сергей Соколов. Телевидение показало кадры допроса, на которых мужчина рассказывает, что на него вышел «некий Олег из Украины», предложил встретиться в одном из кафе Киева, а при встрече попросил присмотреть какое-нибудь оружие «для борьбы с режимом».

Замначальника следственного управления КГБ Константин Бычек заявил, что Соколов «по заданию иностранных заказчиков» планировал убийство государственных и общественных деятелей для устрашения населения. «По его мнению, такие действия могли создать условия для возобновления протестной активности и последующего насильственного свержения действующей власти», — сказал Бычек.

По его словам, Сколов действовал автономно, имел подготовку в снайперском и минно-подрывном деле, всегда носил с собой пистолет ТТ и два магазина, чтобы дать отпор в случае задержания. У него также нашли «список потенциальных жертв» — 20 человек, в том числе судьи, милиционеры, «руководители высокого ранга и узнаваемые медийные персоны».